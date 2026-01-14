A- A+

INVESTIGAÇÃO PF faz buscas contra fundador da Reag em nova operação sobre fraudes do Banco Master Agentes cumprem ao todo 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Compliance Zero

A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão contra o fundador e ex-executivo da Reag Investimentos João Carlos Mansur na nova fase da Operação Compliance Zero, que apura a suposta concessão de créditos fraudulentos do Banco Master. Além de Mansur, o dono do Master, Daniel Vorcaro, seu pai, Henrique Vorcaro, seu cunhado, Fabiano Zettel, e o empresário Nelson Tanure também tiveram os endereços vasculhados por agentes da PF.

Com passagens por grandes empresas, como PwC, Monsanto, Trump Realty Brazil e Wtorre, Mansur fundou a Reag em 2012, que se tornou em poucos anos uma das maiores gestoras independentes de fundos do Brasil. A Reag cresceu num ritmo acelerado, diferente de suas concorrentes, através da aquisição de mandatos de fundos exclusivos, que famílias ricas usam para administrar seu dinheiro. Esses fundos só tem um cotista.

Mansur também construiu a reputação de ser um dos empresários mais influentes na interseção entre o mercado financeiro e o futebol brasileiro, desembolsando cifras bilionárias nesses negócios. Ele é conselheiro influente no Palmeiras, gestor das finanças do estádio do Corinthians e articulador de investimentos bilionários em clubes como Juventus e Portuguesa.





Mansur exerce o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa. Na Faria Lima, era considerado 'um empreendedor arrojado', o que na linguagem dos gestores significa que gostava de aproveitar mesmo as oportunidades mais arriscadas do mercado. Um de seus hobbies, por sinal, é o paraquedismo esportivo. Seu conhecimento de auditoria também é apontado pelos concorrentes como um diferencial, já que ele sabe identificar quaisquer fragilidades em balanços de fundos.

Em seu círculo de amizades, está o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está em processo de venda para o BRB. A Reag, inclusive, administra alguns fundos do Master, o que, segundo operadores do mercado, pode atrasar a decisão do Banco Central sobre sua venda.

