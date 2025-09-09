A- A+

INVESTIGAÇÃO PF faz buscas contra suspeito de "stalkear" deputada que recebeu foto íntima em e-mail da Câmara Morador de Duque de Caxias (RJ) foi proibido de acessar a internet; senadora também foi alvo

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, uma operação para apurar o cometimento dos crimes de perseguição (stalking) e de violência política de gênero contra uma deputada federal e uma senadora, entre outras "diversas mulheres". Agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde vive o principal suspeito.

A Justiça determinou a imposição de medidas cautelares contra o investigado, que ficará proibido de acessar a internet e de contatar as vítimas. Além disso, ele não poderá deixar a Região Metropolitana do Rio sem autorização judicial.

A operação ocorre um mês depois de a deputada Silvye Alves (União Brasil-GO) denunciar, pelas redes sociais, que sofreu importunação sexual por meio do seu e-mail na Câmara dos Deputados. A parlamentar declarou receber imagens explícitas de um homem e chegou a expor alguns registros durante sua fala no Instagram.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Legislativa, que identificou o suspeito e compartilhou o inquérito com a PF. Em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, a equipe de Silvye Alves confirmou que o alvo das buscas foi o homem apontado como remetente das fotos explícitas para seu e-mail.





"A assessoria da deputada federal Silvye Alves não foi avisada sobre a operação da Polícia Federal, mas confirma que o alvo é o autor do crime de importunação sexual que mandou fotos íntimas para o e-mail da deputada. A informação foi repassada pelo delegado da Polícia Legislativa Federal responsável pela identificação do suspeito na época", diz a nota.

O nome da senadora que teria sido alvo de crimes não foi divulgado. Em agosto, a deputada Silvye Campos destacou que servidoras de seu gabinete abriram o conteúdo explícito do e-mail.

"Tenho sido vítima de assédio sexual no meu próprio local de trabalho, um espaço onde atuo todos os dias ao lado de outras mulheres", relatou a parlamentar.

Eleita em 2022 para seu primeiro mandato, Silvye foi uma das deputadas mais votadas do país, e com maior número de votos no seu estado, Goiás, com 254.653. Ela se popularizou como apresentadora da edição do programa Cidade Alerta em Goiás.

Ela tem 45 anos e é do mesmo partido do governador Ronaldo Caiado, seu padrinho político.

Em 2021, foi vítima de violência doméstica pelo ex-namorado Ricardo Hilgenstieler. Ele foi detido em flagrante por agentes da Polícia Federal no aeroporto da capital após fugir no momento em que os vizinhos se dirigiam ao local. Em suas redes sociais, as publicações são voltadas para notícias sobre o tema de violência contra mulher.

Em 2014, ela denunciou que seu gabinete na capital Goiânia foi invadido de madrugada. O local, à época, já havia sido alvo de criminosos em outras duas ocasiões.

