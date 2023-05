PF faz buscas na casa de Bolsonaro e prende ex-ajudante Mauro Cid, por dados falsos de vacina

A- A+

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (3) em Brasília. Ele é suspeito de integrar um grupo que inseriu dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro, além de análise do material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que detenham informações a respeito dos fatos. Um dos alvos de busca e apreensão é um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a PF, o objetivo do grupo seria "manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas" e "sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19".

