PF faz buscas na residência de Carla Zambelli e apreende mais armas da deputada

A Polícia Federal cumpriu busca e apreensão na residência da deputada Carla Zambelli (PL-SP) nesta terça-feira (30), por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para a apreensão de mais armas que ela tinha em sua posse.

O STF abriu uma investigação preliminar sobre as armas da deputada depois que, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, ela sacou uma pistola em São Paulo e chegou a entrar em um bar com a arma em punho. O ministro Gilmar Mendes suspendeu seu porte de armas e determinou a devolução de todos armamentos que ela possuía.

Em um vídeo divulgado pela própria deputada, ela afirmou que já havia entregue espontaneamente à PF uma pistola, após a determinação do ministro Gilmar Mendes, e disse que os policiais federais levaram outras três armas de sua residência na ação realizada hoje.

Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também agora minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção, 38, que eu tinha.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos endereços dela em São Paulo.

