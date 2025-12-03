A- A+

Operação Zargun PF faz buscas no gabinete da presidência da Alerj e deputado Guilherme Delaroli assume o cargo Nos corredores da casa legislativa o sentimento predominante é de apreensão; Deputados aliados afirmam que, nos últimos dias, o presidente demonstrava desconfiança de que estava sendo monitorado

O deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) assumiu interinamente a presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na manhã desta quarta-feira, após a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil). O procedimento seguiu o regimento interno. Segundo fontes do gabinete, Delaroli — que é vice-presidente — está em seu primeiro mandato e é um dos braços de Bacellar na Alerj. Segundo fontes do gabinete, ele estava reunido com o governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara quando foi informado da detenção do amigo.

Alexandre de Moraes decretou a prisão de Bacellar e caso está no STF.

O clima na Alerj rapidamente se transformou. Funcionários foram orientados a não comentar o assunto, e parlamentares relataram surpresa com o episódio, afirmando que souberam da prisão pela imprensa. Nos corredores, o sentimento predominante é de apreensão. Deputados aliados de Bacellar afirmam que, nos últimos dias, o presidente demonstrava desconfiança de que estava sendo monitorado pela polícia.

Por volta das 9h, agentes da Polícia Federal chegaram ao prédio para cumprir mandados de busca e apreensão no 8º andar, onde fica o gabinete da presidência. O movimento chamou a atenção de servidores e de parlamentares que já estavam na Casa para compromissos da manhã.

De acordo com aliados, Bacellar chegou à Alerj por volta das 7h — horário habitual em que despacha — e, em seguida, foi à Superintendência da PF no Rio para prestar depoimento. Lá, acabou preso.

A detenção desencadeou uma corrida interna por informações e levantou dúvidas sobre a continuidade da agenda legislativa do dia. Deputados discutem se haverá sessão, enquanto Guilherme Delaroli está a caminho da Alerj para se reunir com a procuradora-geral da Casa. No encontro, ele pretende esclarecer os desdobramentos jurídicos da prisão e definir os próximos passos da Mesa Diretora.

A operação da PF e a prisão de Bacellar reconfiguraram o ambiente político na Alerj, surpreendendo aliados e impondo um dia de tensão na sede do Legislativo fluminense.

