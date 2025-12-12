A- A+

TRAMA GOLPISTA PF faz nesta sexta-feira (12) perícia médica em Augusto Heleno por ordem de Moraes Objetivo é avaliar memória e outras funções cognitivas, eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, cuidados necessários e a necessidade, ou não, de supervisão contínua

Peritos da Polícia Federal realizarão nesta sexta-feira, 12, a perícia médica do general da reserva Augusto Heleno. O exame está marcado para as 9h, em Brasília, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Augusto Heleno está preso no Comando Militar do Planalto após ser condenado a 21 anos de prisão no julgamento da ação penal que apurou a trama golpista.

Segundo Moraes, a solicitação de um laudo elaborado por peritos da PF decorre da existência de "informações contraditórias" nos autos, o que impede, neste momento, a análise do pedido da defesa para a concessão de prisão domiciliar. De acordo com o ministro, a decisão depende da "efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular)".

Na decisão, Moraes determina que os peritos realizem uma avaliação clínica completa, incluindo análise do histórico médico, exames laboratoriais, como função tireoidiana e níveis de vitamina B12, além de exames neurológicos e neuropsicológicos O ministro também estabelece que a perícia poderá incluir, se necessário, exames de imagem, como ressonância magnética e PET Scan, bem como quaisquer outros procedimentos considerados adequados para a verificação do estado de saúde do réu.

O objetivo é avaliar, em especial, a memória e outras funções cognitivas, eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, os cuidados necessários para a manutenção da integridade física e cognitiva e a necessidade, ou não, de supervisão contínua.

Veja também