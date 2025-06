PF faz nova operação contra prefeito de Palmas em investigação sobre vazamento de dados

A- A+

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma nova fase da Operação Sisamnes com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a existência de uma organização criminosa que supostamente vazada informações sigilosas de processos no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os agentes cumprem três mandados de prisão preventiva, três de busca e apreensão na cidade de Palmas. As ações foram autorizadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).





A investigação apontou que informações confidenciais foram antecipadamente acessadas e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos e advogados.

O grupo é suspeito de utilizar desses dados sensíveis para "proteger aliados, frustrar ações policiais e construir redes de influência", segundo nota da PF.

