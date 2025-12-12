operação transparência
PF faz nova operação para investigar suspeita de desvio de emendas parlamentares
A operação foi batizada de Transparência e tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma nova operação para apurar suspeitas de desvios de emendas parlamentares. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.
Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília.