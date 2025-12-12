Sex, 12 de Dezembro

operação transparência

PF faz nova operação para investigar suspeita de desvio de emendas parlamentares

A operação foi batizada de Transparência e tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos

Sede da Polícia Federal em BrasíliaSede da Polícia Federal em Brasília - Foto: EVARISTO SA / AFP

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma nova operação para apurar suspeitas de desvios de emendas parlamentares. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.

A operação foi batizada de Transparência e tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

