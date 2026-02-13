A- A+

Política PF faz operação contra deputado do Amapá por suspeita de desvios em obras de rodovia Procurado, o parlamentar ainda não se manifestou

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (13) mandados de busca e apreensão no Amapá, expedidos em investigação que apura suspeitas de desvios de recursos públicos e fraudes em obras rodoviárias. Um dos alvos da operação é o deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP), que teve a residência incluída nas diligências.

Procurado, o parlamentar ainda não se manifestou.

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo as investigações, o parlamentar é suspeito de envolvimento em suposto direcionamento de licitações para serviços de manutenção em trechos da BR-156, rodovia federal sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Em nota, a Polícia Federal informou que deflagrou a "Operação Pedágio 2" para apurar a atuação de uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos destinados a obras em trechos não pavimentados da BR-156.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, no estado do Amapá. De acordo com a corporação, os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de organização criminosa, corrupção e fraude a licitações.

A PF destacou ainda que a ação é um desdobramento da Operação Pedágio, deflagrada em 2019, quando foram apreendidos veículos e valores em dinheiro em poder dos investigados. A investigação apura novos contratos e a continuidade das suspeitas relacionadas à execução das obras na rodovia.

A BR-156 é a principal via rodoviária do Amapá, ligando Laranjal do Jari a Oiapoque, e tem histórico de problemas de manutenção e atrasos em obras.

Em junho do ano passado, outra operação da Polícia Federal foi deflagrada para investigar fraudes e irregularidades em contratos relacionados à mesma rodovia, também sob responsabilidade do DNIT.

Veja também