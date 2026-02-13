PF faz operação contra deputado do Amapá por suspeita de desvios em obras de rodovia
Procurado, o parlamentar ainda não se manifestou
A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (13) mandados de busca e apreensão no Amapá, expedidos em investigação que apura suspeitas de desvios de recursos públicos e fraudes em obras rodoviárias. Um dos alvos da operação é o deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP), que teve a residência incluída nas diligências.
Procurado, o parlamentar ainda não se manifestou.
A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).
Leia também
• Ministro afirma que presença de Lula no Nordeste fortalece o Carnaval como festa popular
• Acompanhada do prefeito João Campos, primeira-dama Janja da Silva conhece o Carnaval do polo Marco Zero
• Relator da CPI do Crime Organizado admite pressão contra ida de Toffoli, mas mantém votação
Segundo as investigações, o parlamentar é suspeito de envolvimento em suposto direcionamento de licitações para serviços de manutenção em trechos da BR-156, rodovia federal sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Em nota, a Polícia Federal informou que deflagrou a "Operação Pedágio 2" para apurar a atuação de uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos destinados a obras em trechos não pavimentados da BR-156.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, no estado do Amapá. De acordo com a corporação, os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de organização criminosa, corrupção e fraude a licitações.
A PF destacou ainda que a ação é um desdobramento da Operação Pedágio, deflagrada em 2019, quando foram apreendidos veículos e valores em dinheiro em poder dos investigados. A investigação apura novos contratos e a continuidade das suspeitas relacionadas à execução das obras na rodovia.
A BR-156 é a principal via rodoviária do Amapá, ligando Laranjal do Jari a Oiapoque, e tem histórico de problemas de manutenção e atrasos em obras.
Em junho do ano passado, outra operação da Polícia Federal foi deflagrada para investigar fraudes e irregularidades em contratos relacionados à mesma rodovia, também sob responsabilidade do DNIT.