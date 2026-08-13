PF faz operação contra desvios de emendas parlamentares em obras de infraestrutura no Maranhão
Ação investiga fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária, segundo a PF
A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira(13) uma operação que apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento em desvios emendas parlamentares destinadas para aplicação em obras de infraestrutura no Maranhão.
Intitulada da Operação Monte Sinai, a ação investiga fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária no Maranhão. A PF cumpre nesta quinta-feira(13) nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Leia também
• PF deglara operação em cinco estados contra lavagem de dinheiro de bets
• Operação da PF em Pernambuco mira suspeitos de corrupção eleitoral no pleito municipal de 2024
• Polícia Federal incinera quase meia tonelada de cocaína em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco
"Os elementos reunidos apontam para possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares federais, repassados por meio de convênios destinados à execução de obras de infraestrutura em municípios maranhenses", informou a corporação.
A polícia também investiga uso irregular de recursos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em contratos de pavimentação e de infraestrutura.