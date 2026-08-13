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Polícia Federal PF faz operação contra desvios de emendas parlamentares em obras de infraestrutura no Maranhão Ação investiga fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária, segundo a PF

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira(13) uma operação que apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento em desvios emendas parlamentares destinadas para aplicação em obras de infraestrutura no Maranhão.

Intitulada da Operação Monte Sinai, a ação investiga fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária no Maranhão. A PF cumpre nesta quinta-feira(13) nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os elementos reunidos apontam para possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares federais, repassados por meio de convênios destinados à execução de obras de infraestrutura em municípios maranhenses", informou a corporação.

A polícia também investiga uso irregular de recursos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em contratos de pavimentação e de infraestrutura.

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