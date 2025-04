PF faz operação contra Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba

A- A+

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (10) 28 mandados de busca e apreensão em 12 cidades contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos da saúde de Sorocaba. Um dos alvos é Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito da cidade, conhecido como "prefeito tiktoker".

Além da sede da Prefeitura de Sorocaba, são alvos dos mandados a casa de Rodrigo Manga e o diretório municipal do Republicanos. Procurada, a prefeitura de Sorocaba ainda não retornou.

Não há mandados de prisão expedidos. Segundo a PF, os bens apreendidos podem somar até R$ 20 milhões.

Prefeito de Sorocaba desde 2021, Manga, de 45 anos, é conhecido como "prefeito tiktoker", pelo sucesso que faz nas redes sociais com seus vídeos bem-humorados.

Na semana passada, ele anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República em um vídeo. Antes, ele era cotado como postulante ao governo de São Paulo, caso Tarcísio deixe o cargo para disputar o Palácio do Planalto em 2026.







Em 2024, Manga foi reeleito já no primeiro turno das eleições, com 73,75% dos votos, segundo o TSE. O prefeito foi apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2024.

A operação

A operação Copia e Cola é resultado de uma investigação com início em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma Organização Social (OS) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município de Sorocaba.

Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias, segundo a PF.

Mais de cem policiais federais estão dando cumprimento a 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, além de um mandado de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Os investigados poderão responder, de acordo com suas condutas individualizadas, pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação.

Durante as buscas, a PF apreendeu inúmeras armas na casa de um empresário envolvido nos desvios. A princípio, são armas regulares, mas chamou a atenção pela quantidade e poder de fogo.

