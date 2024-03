PF faz operação contra suspeito de se passar por Lewandowski nas redes sociais

A- A+

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de se passar pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em um perfil falso nas redes sociais.

O mandado foi cumprido em Osasco (SP) na manhã dessa quarta (27). O suspeito é investigado pelo crime de falsa identidade. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuarão para que seja esclarecida a motivação do investigado em criar um perfil falso do ministro.

"De acordo com as investigações, o suspeito teria criado um perfil em nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na rede social Instagram, sem autorização", diz a PF no material divulgado.

Além disso, a PF também vai investigar se outras autoridades públicas foram vítimas desse crime.

