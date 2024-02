PF faz operação contra suspeitos de usarem IA para criar áudio e difamar prefeito de Manaus

A- A+

A Polícia Federal (PF) do Amazonas deflagrou na manhã desta sexta-feira, 9, a Operação Nirmata, que mira os suspeitos de serem responsáveis por uma difamação eleitoral cometida por meio de ferramentas de inteligência artificial (IA). O alvo do material não autêntico foi David Almeida (Avante), prefeito de Manaus. Nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.



Entre os alvos da operação, há um designer, três empresas de publicidade e seus respectivos sócios e dois propagadores da notícia falsa. Os suspeitos foram convocados a depor na Superintendência da Polícia Federal no Amazonas e podem responder por difamação eleitoral. Os nomes deles não foram divulgados.



Áudio falso insultava professores



Em dezembro do ano passado, professores realizaram uma manifestação em frente à prefeitura de Manaus pelo não pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

No dia seguinte ao protesto, um áudio supostamente atribuído a David Almeida, no qual o mandatário proferia insultos aos professores, passou a circular nas redes sociais.





Uma investigação da PF foi iniciada e logo foi constatado que o áudio não era autêntico e havia sido produzido com ferramentas de inteligência artificial. As diligências conseguiram identificar o sistema e o local no qual o áudio foi produzido, o autor do material e os responsáveis pela propagação da peça nas redes sociais.



Na gravação, a voz do político, imitada por inteligência artificial, trata os professores da rede municipal de ensino de "vagabundos", que "querem dinheirinho de mão beijada". A técnica para criação do áudio é conhecida como "deepfake". Nela, o tom e o timbre da voz e a forma de falar de uma pessoa são recriados por meio da tecnologia, produzindo algo que o indivíduo nunca disse.

