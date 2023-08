PF faz operação de busca e apreensão contra suspeito de propagar ameaças a Lula

A- A+

Um dia após prender um fazendeiro do Pará, a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de propagar imagens com ameaças de ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com informações da PF, o suspeito trabalha como vigilante e possui porte de arma. Lula tem agenda nesta sexta-feira em Parintins, no Amazonas, mas a expectativa é que passe o fim de semana descansando em Alter do Chão, no Pará.

"A ação policial busca angariar mais elementos de convicção acerca do cometimento de crimes e evitar a possibilidade de atentado ao Presidente", diz o texto divulgado pela PF. De acordo com informações da GloboNews, o suspeito foi levado para depor. Como as postagens foram feitas há mais tempo, não foi possível expedir uma prisão em flagrante.

Ontem, o fazendeiro Arilson Strapasson foi detido após investigações apontarem um plano para atirar em Lula. A informação foi veiculada pela GloboNews e confirmada pelo Globo.

Apurações indicam que o fazendeiro tentou obter informações sobre o local em que presidente vai se hospedar no estado. Como parte da programação de Lula no Pará, ele vai participar da Cúpula da Amazônia, que vai acontecer em Belém, nos dias 8 e 9 de agosto. O homem é suspeito dos crimes de ameaça e de incitar atentado por motivação política.

Informações da PF obtidas pelo blog da jornalista Daniela Lima, do G1, as ameaças teriam ocorrido enquanto fazia compras em uma loja de bebidas nesta quarta-feira. Enquanto realizava as compras, o homem teria dito que daria um tiro na barriga do presidente e teria perguntado aos presentes se sabiam em qual hotel ele iria se hospedar ao chegar a Santarém (PA).

Ainda segundo o blog, o fazendeiro teria associação com a grilagem e com o garimpo, e seria proprietário de terras avaliadas em R$ 2,5 milhões.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que a Polícia Federal seguirá "aplicando a lei contra criminosos" e critica a existência de pessoas que ameaçam "matar ou agredir fisicamente autoridades dos Poderes da República".

Veja também

investigação CPI analisa e-mails de Mauro Cid negociando venda de Rolex avaliado em R$ 300 mil recebido em viagem