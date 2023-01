A- A+

DISTRITO FEDERAL PF faz operação de busca e apreensão na casa de Ibaneis Rocha, governador afastado do DF Agentes também estão no antigo do escritório de advocacia do governador afastado

Policiais federais estão na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, nesta sexta-feira (20). Eles cumprem mandado de busca e apreensão solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF). A operação também atinge o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira, que comandava a pasta na ausência do então secretário Anderson Torres.

Ibaneis Rocha e Fernando de Souza Oliveira são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, no último dia 8. O objetivo é recolher evidências que ajudem a esclarecer por que essas autoridades deixaram de tomar providências efetivas para evitar as ações de vandalismo.

O pedido de buscas contra Ibaneis e Fernando Oliveira foi assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os investigadores cumprem mandados no Palácio do Buriti, sede do governo em Brasília, no escritório de advocacia e na casa do governador e na Secretaria de Segurança Pública, além da residência do ex-secretário da pasta.

Ibaneis Rocha permanece afastado por 90 dias do comando do governo do DF após decisão do STF, inicialmente do ministro Alexandre de Moraes, que posteriormente foi mantida em colegiado, por 9 votos a 2.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, também autorizou à defesa jurídica de Anderson Torres o acesso aos autos do inquérito. A oferta dos autos foi a exigência do secretário para falar com a PF. No último dia 18, Anderson Torres decidiu ficar em silêncio na hora da tomada de seu depoimento. Ele deverá depor novamente na manhã de sábado (21).

Veja também

atos golpistas Intérprete de libras, caminhoneiro e ex-funcionário do governo: veja os alvos da operação da PF