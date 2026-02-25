A- A+

POLÍCIA FEDERAL PF faz operação e apura suspeita de desvio em emendas de ex-senador Fernando Bezerra e filho PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação contra desvio de emendas parlamentares. O ex-senador Fernando Bezerra e seus filhos, o deputado federal Fernando Coelho Filho (União-PE) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) estão entre os alvos.

Intitulada de Operação Vassalos, a ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais estão cumprindo 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Fernando Bezerra Coelho foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff e líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. Fernando Coelho Filho foi ministro de Minas e Energia no governo Michel Temer.

Conforme a PF, "a investigação aponta para existência de uma organização composta por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares, por meio do direcionamento de licitações para empresa vinculada ao grupo, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio".

A polícia apura frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e fraude em licitação e contrato. A corporação também aponta para suspeita de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Veja também