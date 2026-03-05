A- A+

OPERAÇÃO PF faz operação e investiga acesso indevido e vazamento de dados de ministros do STF Polícia identificou que base de dados não oficial era abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e a bases governamentais

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (5), uma operação contra uma organização criminosa especializada em obter, adulterar e vender dados pessoais e sensíveis provenientes de bases governamentais e privadas, incluindo informações pessoais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação teve início depois que a PF identificou uma base de dados não oficial, "abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e a bases governamentais, contendo informações pessoais de ministros do STF".

Intitulada de Dataleaks, a operação cumpre quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária em São Paulo, Tocantins e Alagoas. Segundo a PF, "os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de invasão de dispositivo informático, de furto qualificado mediante fraude, de corrupção de dados, de lavagem de dinheiro".

No mês passado, a PF fez outra uma operação para investigar o suposto vazamento de informações da Receita Federal de ministros do STF e de seus familiares. Quatro servidores foram alvo.

A investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em janeiro deste ano, ele determinou a abertura de um procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares na Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A abertura do inquérito se deu em meio aos desdobramentos de reportagem que menciona contrato do Banco Master com o escritório da mulher de Moraes, Viviane Barci. Em dezembro, a coluna de Malu Gaspar revelou que, ao longo de três anos, o contrato totalizaria R$ 131,3 milhões.



Veja também