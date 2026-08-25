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BRASIL PF faz operação e investiga aporte no Master feito por instituto de previdência de Campo Grande Agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para apurar suspeitas de irregularidades no aporte de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do município de Campo Grande (MS) no Banco Master.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal.

A investigação teve início a partir de informações constantes de um relatório de Auditoria Direta - Letras Financeiras elaborado por uma área do Ministério da Previdência Social (MPS).





"O relatório apontou possíveis irregularidades no processo decisório que resultou no investimento de R$ 1,2 milhão pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) em Letras Financeiras emitidas por banco privado. Há indícios de que servidores envolvidos no processo decisório, mediante ações ou omissões, teriam deixado de observar os procedimentos técnicos e administrativos aplicáveis, expondo o patrimônio do RPPS municipal a riscos", informou a PF.

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