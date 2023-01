A- A+

BRASIL PF faz operação para identificar e prender golpistas que invadiram Planalto, Congresso e STF Policiais estão cumprindo oito mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal

A Polícia Federal realiza na manhã desta sexta-feira (20) a primeira fase da Operação Lesa Pátria para identificar os participantes dos ataques ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.



A PF busca reconhecer aqueles que financiaram ou fomentaram a invasão das sedes dos Três Poderes.

Os alvos são investigados pela PF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 16 mandatos de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A autorização partiu do STF.



A operação será permanente com atualizações periódicas do número de mandados judiciais expedidos, pessoas presas e foragidas.

Veja também

BRASIL Enquadramento de atos golpistas como terrorismo gera debate jurídico e expõe fragilidades