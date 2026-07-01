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Operação Rent a Car PF faz operação para investigar aluguel de carros com verba parlamentar da Câmara O objetivo desta fase da operação, segundo a polícia, é ampliar a investigação sobre a movimentação e destinação dos recursos

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, a terceira fase da Operação Rent a Car, que visa aprofundar as investigações relacionadas ao desvio de cota parlamentar da Câmara dos Deputados por meio do aluguel de veículos, serviços a que os parlamentares têm direito. Intitulada de Operação Galho Fraco II, a ação apura suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa.

Esta operação é a mesma que atingiu o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) em dezembro do ano passado. Na ocasião, a PF apreendeu R$ 430 mil em dinheiro em espécie em um endereço ligado a Sóstenes. Na época, Jordy disse que era alvo de uma "perseguição implacável" e de "pesca probatória". Já Sóstenes afirmou que o dinheiro achado veio da venda de um imóvel que ele ainda não havia depositado.

As medidas judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. Nas fases anteriores, a polícia identificou irregularidades na contratação de empresa de locação de carro com verba da Câmara. O objetivo agora é ampliar a investigação sobre a movimentação e destinação desse recurso.

Conforme a PF, "as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos". "Há também indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual", informou.

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