Operação Korban PF faz operação para investigar desvio de emendas parlamentares destinadas a esportes digitais As apurações buscam possíveis irregularidades na execução de R$ 15 milhões em recursos federais repassados a uma associação do Distrito Federal

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), realizou nesta terça-feira uma operação para investigar suspeita de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinados à realização de eventos de esportes digitais.

Intitulada de Korban, a operação apura possíveis irregularidades na execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos federais repassados a uma associação do Distrito Federal, por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, para a realização de jogos estudantis de esportes digitais entre 2023 e 2024.

A polícia está cumprindo 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no DF e outros três estados: Acre, Paraná e Goiás. Foram, ainda, determinadas medidas de sequestro de bens, como veículos e imóveis, e bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. Conforme a PF, as medidas de indisponibilidade patrimonial podem chegar a R$ 25 milhões.

A Justiça também determinou a suspensão de novos repasses de recursos federais à associação investigada e proibiu que a entidade transfira valores às empresas subcontratadas no âmbito dos termos de fomento investigados

