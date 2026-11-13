PF faz operação para investigar suspeita de desvio de emendas envolvendo produtora de "Dark Horse"
Investigadores fazem busca contra alvo que não foi localizado na primeira fase da operação, que mirou o deputado federal Mario Frias (PL-SP)
A Polícia Federal realiza na nesta sexta-feira uma operação que investiga uma suspeita de desvio de emendas parlamentares envolvendo a produtora do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).
A diligência integra a segunda fase da Operação Make Up. A primeira etapa da ofensiva, aberta em setembro, fez buscas contra o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a produtora do filme Dark Horse, Karina Gama.
Segundo os investigadores, o alvo da busca cumprida nesta sexta é um investigado que não foi localizado na primeira fase da operação. Frias e Karina negam irregularidades.
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"A investigação apura a possível prática dos crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios", informou a Polícia Federal em nota.
Entenda a operação
A Operação Make Up foi originalmente aberta no dia 10 de setembro, quando a PF cumpriu 49 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Flávio Dino, do STF. Além de Karina e Mario Frias, foram alvos da operação Raphael Augusto Azevedo, ex-chefe de gabinete do deputado, e Wemerson Marinho da Gama, ex-marido da Karina. Também foram vasculhados os endereços do Instituto Conhecer Brasil (ICB), da Academia Nacional de Cultura (ANC) e da Go Up Entertainment - todos ligados a Karina.
A investigação mira o suposto desvio de emendas parlamentares em favor do filme. Segundo a PF, o inquérito aponta a existência de uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar as verbas recebidas para empresas subcontratadas de forma irregular, "sem comprovação efetiva dos serviços prestados". O suposto esquema teria perdurado até julho deste ano.
A apuração no STF incorporou um inquérito da Polícia Civil de São Paulo que investigava contratos de Karina e o repasse de emendas. Ao receber os documentos, Dino afirmou que se fortaleceu a hipótese de um "sofisticado esquema" de desvio de recursos públicos e que o deputado federal Mário Frias (PL-SP) ocuparia, "no terreno hipotético da investigação", uma posição de liderança na suposta "arquitetura criminosa".
O deputado Mario Frias foi roteirista do filme sobre Bolsonaro. Em maio, ele negou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as emendas repassadas por ele a uma ONG ligada à produtora do filme tenham sido direcionadas para a realização da obra.
A negativa se deu após Dino abrir uma apuração preliminar sobre emendas parlamentares enviadas por deputados bolsonaristas para a ONG. Além de Frias, os deputados Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MT) entraram na mira do STF e tiveram que dar explicações ao tribunal. Os três parlamentares destinaram, ao todo, R$ 2,6 milhões em emendas Pix em 2024 a uma ONG presidida pela sócia da produtora que fez o filme "Dark Horse", que conta a história de Bolsonaro.
A outra investigação sobre Dark Horse
Além do caso envolvendo o suposto desvio em emendas, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, um outro inquérito em andamento no STF apura os repasses ao filme feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
O relator é o ministro André Mendonça, que recebeu da PF um pedido para estender a investigação por mais 90 dias. Um dos alvos é o senador Flávio Bolsonaro, que, de acordo com mensagens, pediu recursos a Vorcaro. Os diálogos e planilhas apreendidas mostram que Vorcaro teria assumido o compromisso de aportar aproximadamente R$ 134 milhões na produção.
Desse montante, cerca de R$ 65 1milhões foram efetivamente enviados ao exterior, por meio de uma estrutura financeira que envolveu a empresa Entre Investimentos e Participações, usada por Vorcaro, e o fundo norte-americano Havengate Development Fund LP, criado, de acordo com Flávio, para financiar o filme.