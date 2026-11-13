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FILME DE BOLSONARO PF faz operação para investigar suspeita de desvio de emendas envolvendo produtora de "Dark Horse" Investigadores fazem busca contra alvo que não foi localizado na primeira fase da operação, que mirou o deputado federal Mario Frias (PL-SP)

A Polícia Federal realiza na nesta sexta-feira uma operação que investiga uma suspeita de desvio de emendas parlamentares envolvendo a produtora do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).



A diligência integra a segunda fase da Operação Make Up. A primeira etapa da ofensiva, aberta em setembro, fez buscas contra o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a produtora do filme Dark Horse, Karina Gama.

Segundo os investigadores, o alvo da busca cumprida nesta sexta é um investigado que não foi localizado na primeira fase da operação. Frias e Karina negam irregularidades.

"A investigação apura a possível prática dos crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios", informou a Polícia Federal em nota.

Entenda a operação

A Operação Make Up foi originalmente aberta no dia 10 de setembro, quando a PF cumpriu 49 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Flávio Dino, do STF. Além de Karina e Mario Frias, foram alvos da operação Raphael Augusto Azevedo, ex-chefe de gabinete do deputado, e Wemerson Marinho da Gama, ex-marido da Karina. Também foram vasculhados os endereços do Instituto Conhecer Brasil (ICB), da Academia Nacional de Cultura (ANC) e da Go Up Entertainment - todos ligados a Karina.

A investigação mira o suposto desvio de emendas parlamentares em favor do filme. Segundo a PF, o inquérito aponta a existência de uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar as verbas recebidas para empresas subcontratadas de forma irregular, "sem comprovação efetiva dos serviços prestados". O suposto esquema teria perdurado até julho deste ano.

A apuração no STF incorporou um inquérito da Polícia Civil de São Paulo que investigava contratos de Karina e o repasse de emendas. Ao receber os documentos, Dino afirmou que se fortaleceu a hipótese de um "sofisticado esquema" de desvio de recursos públicos e que o deputado federal Mário Frias (PL-SP) ocuparia, "no terreno hipotético da investigação", uma posição de liderança na suposta "arquitetura criminosa".

O deputado Mario Frias foi roteirista do filme sobre Bolsonaro. Em maio, ele negou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as emendas repassadas por ele a uma ONG ligada à produtora do filme tenham sido direcionadas para a realização da obra.

A negativa se deu após Dino abrir uma apuração preliminar sobre emendas parlamentares enviadas por deputados bolsonaristas para a ONG. Além de Frias, os deputados Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MT) entraram na mira do STF e tiveram que dar explicações ao tribunal. Os três parlamentares destinaram, ao todo, R$ 2,6 milhões em emendas Pix em 2024 a uma ONG presidida pela sócia da produtora que fez o filme "Dark Horse", que conta a história de Bolsonaro.

A outra investigação sobre Dark Horse

Além do caso envolvendo o suposto desvio em emendas, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, um outro inquérito em andamento no STF apura os repasses ao filme feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O relator é o ministro André Mendonça, que recebeu da PF um pedido para estender a investigação por mais 90 dias. Um dos alvos é o senador Flávio Bolsonaro, que, de acordo com mensagens, pediu recursos a Vorcaro. Os diálogos e planilhas apreendidas mostram que Vorcaro teria assumido o compromisso de aportar aproximadamente R$ 134 milhões na produção.

Desse montante, cerca de R$ 65 1milhões foram efetivamente enviados ao exterior, por meio de uma estrutura financeira que envolveu a empresa Entre Investimentos e Participações, usada por Vorcaro, e o fundo norte-americano Havengate Development Fund LP, criado, de acordo com Flávio, para financiar o filme.

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