BRASIL PF faz operação para investigar suspeitos de desviar R$ 50 milhões da educação do Maranhão Os policiais investigam suspeita de fraudes em licitações municipais realizadas entre 2021 e 2025

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira, uma operação contra suspeitos de desviar mais de R$ 50 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) em cidades do Maranhão. Foram apreendidos carros, joias e R$ 54 mil em espécie na casa de alvos da investigação.

Os policiais investigam suspeita de fraudes em licitações municipais realizadas entre 2021 e 2025. Conforme apuração, parte dos contratos abastecidos com recursos do Fundeb era devolvido para os servidores públicos envolvidos no esquema.





A PF cumpriu 45 mandados de busca e apreensão em seis cidades do Maranhão, incluindo a capital, São Luís, e em Teresina, no Piauí.

