polícia federal PF faz operação para prender suspeitos de ameaçar a família de Alexandre de Moraes, do STF Prisões teriam ocorrido no Rio de Janeiro e em São Paulo

A Polícia Federal realizou uma operação para prender nesta sexta-feira (31) dois suspeitos de ameaçarem a família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A informação foi antecipada pelo G1 e confirmada pelo Globo.

Segundo as informações iniciais, as prisões teriam ocorrido em São Paulo e no Rio de Janeiro, em uma operação realizada pela PF. Os crimes que estão sendo apurados pelos investigadores são ameaça e perseguição.

Os suspeitos foram presos preventivamente e passarão por audiência de custódia ainda nesta sexta-feira. Os mandados teriam sido expedidos pela PF atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

