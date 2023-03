PF faz operação para prender três envolvidos em atos golpistas nos Três Poderes

A- A+

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta terça-feira (7) três mandados de prisão e oito de busca e apreensão contra pessoas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os mandados são cumpridos em Minas Gerais e Paraná na sétima fase da Operação Lesa Pátria. De acordo com a PF, o objetivo da ação é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF.

Os investigados são suspeitos de terem praticado os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Até a última fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada em 14 de fevereiro, haviam sido cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, de um total de 36 que foram deferidos. Outros três mandados de prisão provisória haviam sido cumpridos.

Segundo a PF, tinham sido cumpridos 54 mandados de busca e apreensão. Há ao todo 85 inquéritos policiais instaurados.

Veja também

EX-PRESIDENTE Ex-ministro de Bolsonaro será intimado pela Receita para explicar segundo pacote de joias