A Polícia Federal realizou nessa terça-feira (28) uma operação para prender três pessoas suspeitas de financiarem e promoverem os atos do 8 de janeiro, quando Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e vandalizados. A ação integra a 22ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada para identificar participantes e financiadores dos atos antidemocráticos do início do ano.

Além das prisões preventivas, também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e Minas Gerais. As medidas foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Todos os investigados tiveram determinada a indisponibilidade de seus bens, ativos e valores.

Segundo a PF, o objetivo da investigação é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro.

Na última terça-feira, foi realizada a 21ª fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal prendeu um suspeito de ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. As determinações foram contra investigados residentes no município goiano de Niquelândia e em Teresina

Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido

