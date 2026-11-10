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Polícia Federal PF faz operação por determinação do STF para investigar envio de emendas Pix a três cidades da Bahia

A Polícia Federal faz buscas nesta terça-feira em cinco endereços da Bahia para apurar supostas irregularidades na aplicação de emendas pix no Estado. A Operação, batizada Fluxo Paralelo, investiga possíveis crimes de desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e à utilização irregular de verbas federais.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e são cumpridas nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju. A apuração também vai averiguar se houve ilícitos relacionados ao financiamento eleitoral.

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