Polícia Federal
PF faz operação por determinação do STF para investigar envio de emendas Pix a três cidades da Bahia
Ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e são cumpridas nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju
Polícia Federal faz operação por determinação do STF para investigar envio de emendas Pix a três cidades da Bahia - Foto: Polícia Federal/Reprodução
A Polícia Federal faz buscas nesta terça-feira (10) em cinco endereços da Bahia para apurar supostas irregularidades na aplicação de emendas pix no Estado. A Operação, batizada Fluxo Paralelo, investiga possíveis crimes de desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e à utilização irregular de verbas federais.
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As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e são cumpridas nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju. A apuração também vai averiguar se houve ilícitos relacionados ao financiamento eleitoral.