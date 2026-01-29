A- A+

BRASIL PF faz operação sobre suposto desvio de emendas Pix no Acre Entre os alvos está o deputado federal Eduardo Velloso (União-AC)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação para investigar supostas irregularidades na contratação de uma empresa de shows financiada com as chamadas "emendas Pix", modalidade que permite repasses diretos da União, sem a celebração de convênios ou a prestação de contas prévia.

Entre os alvos da operação está o deputado federal Eduardo Velloso (União-AC). Os agentes cumprem ao todo 14 mandados de busca e apreensão, que foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal, no Acre e no Distrito Federal.

O evento sob investigação foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Sena Madureira, no interior do Acre, em setembro de 2024. As apurações da PF apontam um suposto desvio de recursos na ordem de R$ 912 mil.





Os alvos são investigados pelos crimes de associação a organização criminosa, fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos acessórios.

O que é emenda Pix

Criadas em 2019, por meio de uma Proposta e Emenda Constitucional (PEC), as hoje emendas Pix ganharam destaque no cenário político brasileiro. Diferente das tradicionais, essas emendas individuais permitem que cada parlamentar indique valores paras as contas de prefeituras e estados com um trâmite mais acelerado. Os valores podem ser usados como o prefeito ou governador bem entender. Não há a necessidade de o parlamentar ter o aval do governo para suas indicações.

