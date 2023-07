A- A+

OPERAÇÃO PF faz perícia em dois celulares e dois computadores de casal que atacou Moraes Equipamentos eletrônicos foram apreendidos por determinação da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira

A Polícia Federal realiza, a partir desta quarta-feira (19), a perícia em dois celulares e dois computadores do empresário Roberto Mantovani Filho, e de sua mulher, Andréia Munarão. O casal, assim como o genro Alex Zanatta, é investigado pelos crimes de calúnia contra funcionário público, injúria, perseguição e desacato supostamente praticados contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto internacional de Roma. Os equipamentos foram apreendidos por determinação da ministra Rosa Weber, presidente da Corte.

O objetivo da PF é analisar se há nos eletrônicos qualquer arquivo de mídia, como mensagens, fotos ou vídeos, que tenha relação com o ataque a Moraes. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira, na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, no interior paulista.

O advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que defende o casal, afirmou que as diligências visavam encontrar alguma vinculação dos suspeitos com ataques às instituições democráticas.

"Quando o ministro recebeu ofensa de algumas pessoas, que não eram eles, provavelmente imaginou que seriam pessoas relacionadas aos atos golpistas e tudo mais. Neste caso, eles não possuem relação nenhuma com esses fatos, mas a investigação está querendo investigar se existe alguma coisa neste sentido", disse o criminalista.

