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justiça PF finaliza depoimento de Vorcaro feito por videoconferência da Papudinha Banqueiro falou aos investigadores diretamente da carceragem da unidade prisional

O banqueiro Daniel Vorcaro prestou depoimento na manhã e início da tarde desta sexta-feira à Polícia Federal (PF).

Essa foi a primeira vez neste ano que Vorcaro falou à corporação. Antes, o último depoimento havia sido feito em dezembro do ano passado.

Essa também foi a primeira oitiva de Vorcaro após a PF recusar duas propostas de delação premiada feitas por sua defesa.

Os investigadores consideraram que os anexos entregues pelo banqueiro careciam de provas e eram "insuficientes" para trazer elementos novos às apurações.

Vorcaro falou aos investigadores da carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde ele está preso preventivamente desde junho.

A oitiva ocorreu por videoconferência após ter sido adiada por duas vezes, uma porque a defesa do dono do Banco Master pediu mais tempo para acessar os autos; e outra porque o sistema de videoconferência teve problemas de sinal.

A expectativa antes do depoimento era que o banqueiro fosse perguntado sobre a articulação dele junto a ex-diretores do Banco Central na tentativa de impedir que o Master fosse liquidado, o que acabou acontecendo em novembro de 2025.

Segundo as investigações, da PF dois ex-diretores do BC atuaram como "consultores" e "empregados" do banqueiro, orientando-o como ele deveria proceder a questionamentos feitos pela instituição financeira.

Na época em que o banco foi liquidado, Vorcaro foi detido pela primeira vez sob a suspeita de tentar fugir do país, o que ele nega.

A liquidação extrajudicial foi decretada "em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil", diz ato assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

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