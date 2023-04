A- A+

Interrogatório PF finaliza interrogatório de agentes do GSI presentes no Planalto durante ataques de 8 de janeiro Militares foram ouvidos após determinação do ministro Alexandre de Moraes

A Polícia Federal finalizou na noite deste domingo (23) o interrogatório de nove agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que atuaram no Palácio do Planalto durante a invasão da sede do governo.

Os agentes foram ouvidos após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações foram prestadas em inquérito que apura os ataques de oito de janeiro.

Ao determinar a tomada de depoimento, Moraes argumentou que os vídeos divulgados pela "CNN Brasil", incluindo a movimentação do ex-ministro Gonçalves Dias, indicam "atuação incompetente" e "ilícita e conivente omissão".

