BLOGUEIRO PF indicia Allan dos Santos por desobediência, incitação, difamação e injúria Blogueiro já teve a prisão decretada pelo STF e está foragido

A Polícia Federal (PF) indiciou o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos por desobediência, incitação ao crime, difamação e injúria . Ele já teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal ( STF), em outras investigações, e está foragido desde 2021.

O indiciamento consta em um relatório enviado nesta quarta-feira ao STF. "Os elementos probatórios coletados até o momento, como as mensagens falsas e ofensivas, a confirmação da manipulação do conteúdo, os insultos proferidos, a criação sistemática de novos perfis para burlar ordens judiciais e o conteúdo de incitação, constituem um robusto conjunto de indícios de autoria e materialidade", afirma o documento.

Agora, a Procuradoria-Geral da República (PGR) vai analisar se apresenta uma denúncia. O relatório do inquérito no STF é o ministro Alexandre de Moraes.

Santos já teve dezenas de perfis em redes sociais derrubados por ordem do STF, mas continua criando novas contas. A PF identificou uma conta do X anunciada como a 47ª do blogueiro. Para a PF, "a conduta de criar novos perfis para burlar decisões judiciais de bloqueio de contas pode configurar o crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito".

O relatório também afirma que "as manifestações de Allan dos Santos, principalmente no contexto de 'milícia digital', tem o objetivo de incitar, publicamente, a prática de crimes por terceiros, a exemplo de ataques a instituições e a seus membros".

A prisão de Allan dos Santos foi decretada por Moraes inicialmente em 2021, atendendo a um pedido da PF, por suspeita de atuação em organização criminosa, crimes contra honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. No ano passado, foi decretada uma nova prisão, devido a ataques contra membros da PF, considerados como obstrução de justiça.

O Ministério da Justiça solicitou aos Estados Unidos, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a extradição de Santos, mas até hoje não houve uma decisão das autoridades americanas, que chegaram a pedir mais informações sobre os crimes cometidos pelo brasileiro.

