PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA
Entre os crimes está coação no curso do processo
A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira (20) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.
Leia também
• STF tem 5 votos contra repatriação imediata de crianças ao exterior
• Dólar fecha em queda em correção após estresse com reação do STF a sanções contra Moraes
• Bancos procuram ministros do STF após decisão de Dino
Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.
Nesse processo, o ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para custear a estadia de seu filho no exterior, enquanto ele buscava sanções que visavam pressionar a justiça brasileira.
Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo.