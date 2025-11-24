A- A+

EX-PRESIDENTE PF instala película blackout na Superintendência de Brasília para evitar exposição de Bolsonaro Corporação tomou medidas para que movimentação do ex-presidente não seja registrada

Profissionais especializados em instalação de películas em vidros instalam, nesta segunda-feira, um filtro blackout nas entradas e janelas da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde Jair Bolsonaro (PL) está preso desde sábado.

O ex-presidente foi visto e fotografado no local, neste domingo, após receber a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com integrantes da PF, no momento da foto, Bolsonaro se deslocava entre a sala de visitas e a sala onde está custodiado.

Esses deslocamentos, segundo a corporação, seguem protocolos de segurança da instituição e, por isso, não devem mais ser registrados.

Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã de sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF.

A decisão de Moraes foi tomada atendendo a pedido da PF, que alegou necessidade de garantia da ordem pública. A corporação afirmou que uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, no condomínio onde Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar poderia levar a um "tumulto" e um "ambiente propício para sua fuga".

"O conteúdo da convocação para a referida 'vigília' indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro, em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar", afirmou Moraes.

O ministro do STF também destacou em sua decisão que Bolsonaro tentou violar sua tornozeleira eletrônica, na madrugada de sábado. O ato foi admitido pelo próprio ex-presidente aos agentes que foram em sua casa verificar o ocorrido.

Nesta segunda-feira, a decisão de Moraes pela prisão preventiva foi referendada pelos demais ministros da Primeira Turma do STF, em sessão virtual extraordinária.

