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Ilha da Paixão PF intercepta mensagens de ex-sócio do Master com mulher de Wagner sobre viagem de helicóptero Relatório cita deslocamento de helicóptero, mensagens de agradecimento e diz que episódio integra relação de proximidade entre o senador e o empresário Augusto Ferreira Lima

Um relatório produzido pela Polícia Federal apontou que, em outubro de 2023, a esposa do senador Jaques Wagner (PT-BA), Maria de Fátima Carneiro de Mendonça, foi uma das visitantes levadas pelo ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, para uma viagem de lazer à chamada Ilha da Paixão, propriedade no litoral de Candeias, na Bahia. O episódio foi indicado pelos investigadores como um das vantagens dadas ao parlamentar pelo empresário.

Segundo o documento, a viagem foi combinada no dia 11 de outubro daquele ano, quando o próprio senador enviou uma mensagem de áudio a Lima confirmando a presença da esposa.

"Bom dia, Guga. Tudo indica que Fatinha topa ir no sábado. Aí a gente combina mais pra frente, abraço", disse Wagner.

Na ocasião, Lima colocou à disposição de Maria de Fátima um helicóptero, encaminhando previamente o prefixo da aeronave. A "Ilha da Paixão", adquirida pelo empresário naquele mesmo ano, é descrita pela PF como um local que conta com casas de luxo, heliponto, piscina, quadra esportiva e uma praia exclusiva de águas cristalinas.

Segundo o conteúdo extraído do celular de Augusto Lima, após a chegada ao local, Fátima Mendonça enviou mensagens de agradecimento ao empresário. Nos textos, ela relata "Chegamos" e "Tudo lindo !!!", além de demonstrar afeto à família do anfitrião ao afirmar "A gente ama vcs".

No relatório da PF, as viagens na aeronave do empresário são indicadas como favores concedidos a Wagner em troca de sua atuação política no Congresso Nacional para beneficiar os interesses do Banco Master. A PF destaca que os episódios demonstram uma "relação de proximidade" entre o senador e o empresário.

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