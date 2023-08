A- A+

EX-PRESIDENTE PF intima Bolsonaro, Michelle, Wassef, Cid para depoimentos simultâneos sobre venda de joias Também devem ser ouvidos outros assessores do ex-presidente no próximo dia 31 de agosto

A Polícia Federal intimou a prestar depoimento o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os advogados Frederick Wassef e Fábio Wajngarten, o ex-ajudante de ordens Mauro César Barbosa Cid, além de outros dois assessores.



O grupo será ouvido simultaneamente, no próximo dia 31 de agosto, sobre o suposto esquema de venda de joias recebidas em viagens oficiais. A informação foi noticiada primeiramente pelo site G1 e confirmada pelo Globo.

De acordo com a PF, foram intimados a depor também os assessores Marcelo Câmara e Osmar Crivellati e o pai de Mauro Cid, o general do Exército Mauro César Lourena Cid.

Todos aparecem em mensagens recuperadas durante as investigações e que os apontariam como envolvidos nas negociações dos itens.

Há 11 dias, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão - dois em Brasília, um em São Paulo e um em Niterói, deferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em decorrência desse inquérito. Entre os alvos, estavam Lourena Cid, Crivelatti e Wassef. Eles são suspeitos dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

"Os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior", informou a PF, na ocasião.

O inquérito apontou que os valores obtidos das vendas desses objetos teriam sido convertidos em dinheiro vivo e "ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores".

