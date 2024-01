PF intima Bolsonaro para depor sobre suspeita de "importunar" uma baleia em São Sebastião (SP)

A- A+

A Polícia Federal (PF) intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu advogado Fábio Wajngarten a depor no inquérito sobre suposto crime de ‘importunação intencional’ de uma baleia-jubarte em São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo, em junho do ano passado. Os dois serão ouvidos na Delegacia da PF em São Sebastião na tarde do dia 7 de fevereiro.



Nas redes sociais, Wajngarten relacionou a investigação com "perseguição política, jurídica e midiática". Sustentou que, "por inúmeras vezes teve a sorte de avistar animais marinhos no Litoral Norte de SP e nunca gerou nem notícia, nem intimação processual".



O inquérito no qual Bolsonaro e Wajngarten vão depor foi aberto com base em vídeo que mostra um homem pilotando um jet ski e se aproximando do grande cetáceo, que pode atingir 15 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas.

O caso sob investigação ocorreu em junho de 2023 em São Sebastião. O ex-presidente passou o feriado de Corpus Christi na região, onde se encontrou com o vereador Wagner Teixeira, que foi multado pelo Ibama por "desrespeito às regras de observação de baleias".



A PF investiga o possível cometimento, no caso, de crimes previstos em lei que proíbe a pesca ou "molestamento intencional" de baleias. A apuração foi aberta após circularem nas redes vídeos do jet ski com motor ligado chegando a até cerca de 15 metros da jubarte.



