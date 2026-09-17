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justiça PF intima Daniel Vorcaro e pai para depor no inquérito do Caso Master Esta é a última fase antes da conclusão das investigações

A Polícia Federal intimou o banqueiro Daniel Vorcaro e o pai Henrique Vorcaro a prestar depoimento no inquérito que apura a atuação do grupo "A Turma" para o dia 30 de setembro. Segundo as investigações, o grupo era bancado e acionado por Vorcaro para realizar ações de vigilância, coleta de informações em processos sigilosos e intimidação de pessoas que contrariavam interesses do banqueiro.

O interrogatório dos alvos representa a última etapa do inquérito antes de ele ser concluído. O depoimento foi adiado a pedido da defesa e depois foi remarcado pela PF.

Vorcaro e o pai estão presos preventivamente no âmbito desse inquérito. O relator do caso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, apontou que a existência do grupo ameaçava as apurações em curso e, por isso, decretou a detenção deles.

O depoimento deve ocorrer por meio de videoconferência na parte da tarde. Vorcaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília; e o pai está detido na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG).

De acordo com as investigações, o pai de Vorcaro era responsável pelos pagamentos ao grupo, que era comandado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apelidado de Sicário. Ele também chegou a ser preso por ordem de Mendonça e tentou se matar na carceragem da PF, em Minas Gerais, para foi levado. Dias depois, ele morreu no hospital em decorrência do ato extremo.

Cautela diante da crise no Supremo

Diante do impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito das investigações sobre o caso Master e do escândalo do INSS, a Polícia Federal passou a adotar cautela sobre os próximos passos dos inquéritos relacionados ao Banco Master.

No último domingo, o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou que os processos fossem remetidos à Presidência do tribunal, em meio a questionamentos sobre a conduta do relator, André Mendonça.

Enquanto não há uma definição no STF sobre o destino dos dois casos, a PF tem mantido análise de documentos já coletados em fases anteriores das investigações, mas considera que novos pedidos, como quebras de sigilo, ou diligências para buscas e apreensões, terão de esperar. A avaliação é que as demandas ficariam represadas, já que no momento o processo está sendo analisado pelo presidente da Corte, que não é o relator.

Os dois inquéritos do caso Master mais avançados até agora são o do esquema da "Turma" e da suposta propina paga aos servidores do Banco Central.

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