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justiça PF intima Galípolo e Campos Neto para depor no caso Master Eles serão ouvidos no inquérito que apura a atuação de servidores do Banco Central em favor do banqueiro Daniel Vorcaro

A Polícia Federal intimou o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ex-presidente da instituição, Roberto Campos Neto, para serem ouvidos como testemunhas no caso Master. Também deverão prestar depoimento o dono do BTG Pactual, André Esteves, e o o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino.

A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Globo.

Eles darão explicações à PF na condição de testemunha - por isso, são obrigados a falar a verdade.

Os quatro tiveram os nomes citados pelo ex-diretor do Banco Central Paulo Sérgio Souza, que é investigado por receber propina do banqueiro Daniel Vorcaro para favorecer o banco Master, do qual era dono. Souza nega irregularidades.

O ex-dirigente é um dos principais alvos do inquérito que apura se ex-servidores do BC prestaram uma espécie de consultoria informal a Vorcaro em troca de vantagens financeiras.

Como esse inquérito está prestes a ser concluído, é praxe que a PF ouça todos os alvos e citados antes de elaborar a lista de indiciados. Vorcaro, por exemplo, prestou depoimento à PF no último dia 28 à PF.

Procurados, o Banco Central e o BTG não se posicionaram sobre a intimação.

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