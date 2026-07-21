Crime
PF intima Jaques Wagner a depor no inquérito do caso Master
Interrogatório foi agendado para o início de agosto
A Polícia Federal intimou o senador Jaques Wagner (PT-BA) a prestar depoimento no início de agosto no inquérito que o investiga por receber vantagens indevidas de um ex-sócio do Banco Master. O ex-líder do governo Lula no Senado sempre negou as irregularidades.
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O interrogatório foi marcado para o início de agosto.