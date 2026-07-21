Ter, 21 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crime

PF intima Jaques Wagner a depor no inquérito do caso Master

Interrogatório foi agendado para o início de agosto

Reportar Erro
O Senador, Jaques Wagner (PT-BA)O Senador, Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A Polícia Federal intimou o senador Jaques Wagner (PT-BA) a prestar depoimento no início de agosto no inquérito que o investiga por receber vantagens indevidas de um ex-sócio do Banco Master. O ex-líder do governo Lula no Senado sempre negou as irregularidades.

Leia também

• Ivan Moraes percorre o interior de Pernambuco para lançar livro sobre bastidores da política

• Presidente do PT diz que Jaques Wagner, alvo da Polícia Federal, é 'motivo de orgulho'

• Presidente do PL, Valdemar diz que PF 'exagerou muito' nas operações contra Ciro Nogueira e Wagner

O interrogatório foi marcado para o início de agosto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter