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BRASIL PF intima mais de 30 pessoas a prestar depoimento em inquérito sobre fraudes ao INSS Uma das pessoas que a corporação queria ouvir é a empresária Roberta Luchsinger

A Polícia Federal intimou mais de 30 pessoas a prestar depoimento no bojo do inquérito sobre as fraudes ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Uma das pessoas que a corporação queria ouvir, pessoalmente, é a empresária Roberta Luchsinger, que foi alvo da Operação Sem Desconto.

O advogado Bruno Salles, que representa Roberta, diz que ela não foi intimada pela PF, mas recebeu um e-mail questionando se ela "gostaria de prestar depoimento pessoal". "Esclarecemos que ela havia prestado minuciosos esclarecimentos por escrito e que estava a disposição para prestar qualquer esclarecimento suplementar que fosse necessário", destacou o advogado em nota.

Roberta é amiga de um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, o 'Lulinha' - o qual não foi intimado a prestar depoimento, nem recebeu e-mail da PF questionando sobre possível oitiva, aponta o advogado Marco Aurélio Carvalho.





— Não recebeu, mas ele segue desde sempre à disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento embora entenda que não seja nem conveniente nem oportuno porque reitera que não tem relação com nenhum dos fatos investigados —, frisou o advogado.

As intimações vem à tona em meio à celebração do acordo de delação premiada do empresário Maurício Camisotti, preso desde setembro no inquérito sobre as fraudes ao INSS. Junto do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', ele é suspeito de operar o suposto esquema que desviava recursos de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS por meio de acordos de cooperação técnica com a autarquia.

A Operação Sem Desconto foi aberta em abril do ano passado, na mira de entidades que cobraram de aposentados e pensionistas R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União. Desdobramento recente da investigação lançou suspeita sobre a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que teve de colocar tornozeleira eletrônica em razão dos achados da PF.

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