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Ameaças PF investiga ameaças de morte e estupro contra Ana Elisa, deputada federal eleita por Minas Petista denunciou mensagens com ataques racistas e ameaças de violência sexual; investigação inclui pedidos de cooperação policial internacional

A Polícia Federal investiga ameaças de morte e estupro contra a deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), de 21 anos, que tem denunciado ataques racistas e mensagens de intimidação desde a campanha eleitoral.

A apuração é conduzida pela delegacia da corporação em Divinópolis, no interior de Minas Gerais, com apoio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos. Segundo a PF, as diligências já incluem pedidos de cooperação policial internacional para identificar os responsáveis.

Em nota divulgada neste domingo, a corporação informou que já iniciou diligências especializadas para rastrear a origem das ameaças, mas não detalhou as medidas adotadas nem os países envolvidos nos pedidos de cooperação.

Segundo a instituição, os detalhes da apuração sobre Ana Elisa serão mantidos sob sigilo para não comprometer o andamento das investigações.

A investigação foi confirmada neste domingo, após a deputada eleita divulgar nas redes sociais o conteúdo de um e-mail com ameaças de violência sexual e assassinato, recebido em 11 de outubro.

No texto, o remetente afirmava saber onde a petista morava e descrevia a intenção de invadir sua residência, agredi-la sexualmente e matá-la. A autoria da mensagem ainda é alvo de apuração.

As ameaças não começaram após a eleição. Em setembro, ainda durante a campanha, Ana Elisa já havia denunciado à Polícia Civil de Minas Gerais mensagens de conteúdo racista e misógino. Em um dos e-mails, o autor mencionava dados pessoais da então candidata e de seus familiares para demonstrar que sabia como localizá-los.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Ana Elisa afirmou que passou a ser escoltada após os ataques. A deputada eleita afirmou que perdeu a liberdade de circular sozinha e que sua residência precisou receber reforço de segurança, com instalação de câmeras e outras medidas de proteção.

— Eu me candidatei, eu ganhei uma eleição, desde então eu perdi a minha liberdade tendo ganhado uma eleição — afirmou.

Eleita com 524.219 votos, Ana Elisa foi a segunda candidata mais votada para a Câmara dos Deputados em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), e se tornou a mulher mais votada da história do estado para o cargo. Durante o segundo turno da eleição presidencial, a petista chegou a desativar seu perfil na rede social X após relatar que recebia ameaças de morte e estupro.

O caso já havia levado o Ministério da Justiça a solicitar providências à Polícia Federal em outubro. A deputada eleita também denunciou os ataques à Polícia Civil de Minas Gerais.

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