PF investiga aporte de R$ 13 mi de previdência de prefeitura no interior de SP em títulos do Master
Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim
A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira, uma operação para apurar a suspeita de aplicação irregular de recursos de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) na autarquia responsável pela previdência dos servidores públicos municipais de Santo Antônio de Posse, no interior paulista.
A investigação envolve a aplicação de aproximadamente R$ 13 milhões em Letras Financeiras emitidas pelo banco Master.
Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim. Também houve a determinação de medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.
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"A investigação teve início a partir de informações que apontavam possíveis irregularidades na aplicação de, aproximadamente, R$ 13 milhões em Letras Financeiras emitidas por um banco privado", informou a PF.