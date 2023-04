A- A+

Educação PF apura desvio milionário em verbas do Fundeb para compra de notebooks pela Prefeitura de Araripina Segundo a PF, a prefeitura contratou uma suposta empresa de fachada por meio de adesão à ata de registro de preço

Um esquema fraudulento de compras superfaturadas de notebooks pela Prefeitura Municipal de Araripina, no Sertão do Araripe de Pernambuco, é alvo da Operação Nobreak, deflagrada na manhã desta terça-feira (4) pela Polícia Federal (PF). O esquema estaria usando na fraude recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),.

Segundo a PF, a prefeitura contratou uma suposta empresa de fachada por meio de adesão à ata de registro de preço em Curaçá, no norte da Bahia. Cada notebook teria sido comprado por R$ 6.627,30, totalizando R$ 2.849.739.

"De acordo com as apurações iniciais, teriam sido identificados supostas fraudes à licitação e um superfaturamento na compra dos notebooks, que totalizou R$ 1.286.697,41", informou a PF. Segundo a Polícia Federal, a fraude teria ocorrido na atual gestão.

A polícia também destaca indícios de existência de uma organização criminosa especializada no desvio de verbas públicas e lavagem de capitais.

Ao todo, nesta terça-feira, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo três em Juazeiro, na Bahia, e dois na sede da Prefeitura de Araripina. O objetivo é apreender documentos de procedimentos licitatórios, celulares e veículos.

Os crimes investigados estão tipificados como:

- peculato;

- pagamento com preterição da ordem cronológica de exigibilidade;

- fraude em licitação e contrato;

- organização criminosa; e

- lavagem de dinheiro.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Ararapina, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Veja também

política "Há múltiplos indícios" de que Torres agiu contra eleitores de Lula no 2º turno, afirma Dino; v