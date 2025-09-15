A- A+

Corrupção PF investiga Elmar Nascimento por suspeita de corrupção STF nega pedido de afastamento do deputado

A Polícia Federal (PF) encontrou pistas sobre a participação do deputado federal Elmar Nascimento (UB-BA) no esquema de fraude a licitações, corrupção e desvio de dinheiro público na Bahia.

Segundo as investigações, o parlamentar enviou R$ 40 milhões em emendas via orçamento secreto para Campo Formoso, cidade administrada pelo seu irmão, Elmo Nascimento (UB).

Os recursos foram utilizados para firmar licitações de pavimentação no valor de R$51 milhões. A suspeita é de que houve superfaturamento nesses contratos.

A PF apresentou requerimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de realizar buscas, bloquear bens e afastar o deputado do cargo.

No entanto, a Procuradoria Geral da República (PGR) informou que não há justificativa para medidas judiciais por causa da fragilidade das provas. Dessa forma, o ministro Nunes Marques, irmão do deputado, negou os pedidos da PF.

