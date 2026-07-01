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Justiça

PF investiga emendas enviadas a entidades ligadas ao filme "Dark Horse", filme sobre Bolsonaro

Na semana passada, a CGU iniciou uma auditoria para apurar a suspeita de envio de emendas ao filme

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Jair Bolsonaro é interpretado por Jim Caviezel em "Dark Horse"Jair Bolsonaro é interpretado por Jim Caviezel em "Dark Horse" - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Reprodução

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar se recursos de emendas parlamentares destinados a entidades ligadas ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram usados para financiar a produção do longa. A investigação foi aberta na sexta-feira, após autorização do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O caso envolve cinco parlamentares, entre eles o deputado federal Mário Frias, que destinou R$ 2 milhões em emendas, em 2024, a uma ONG presidida pela sócia da produtora responsável por Dark Horse, filme que conta a história de Bolsonaro.

Em maio, Mário Frias afirmou que emendas indicadas para ONG ligada à produtora de filme sobre Bolsonaro não foram direcionadas para a obra sobre Bolsonaro.

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Na semana passada, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou uma auditoria para apurar se recursos de emendas parlamentares destinados a entidades ligadas à produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram desviados para financiar a produção cinematográfica. O resultado da apuração será encaminhado ao ministro Flávio Dino.

A auditoria vai verificar se os recursos foram efetivamente empregados nos projetos previstos nas emendas parlamentares ou se houve desvio de finalidade, com eventual utilização indireta para custear o filme sobre Bolsonaro.

A atuação da CGU tem como objetivo produzir uma análise técnica sobre a execução das emendas, verificando documentos, prestações de contas e a efetiva realização dos projetos apresentados pelas entidades beneficiadas. As conclusões poderão subsidiar a investigação em curso no STF.

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