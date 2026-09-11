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Polícia Federal PF investiga Flávio Bolsonaro por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro O candidato admitiu em maio ter solicitado transferências bancárias milionárias para o filme Dark Horse ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por um mega esquema de fraude financeira

A Polícia Federal investiga o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro desde julho, segundo um documento judicial divulgado nesta sexta-feira (11), a menos de um mês da eleição.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a investigação de Flávio Bolsonaro por possíveis crimes "no contexto de financiamento para a produção" de "Dark Horse", filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com a decisão judicial consultada pela AFP.

O candidato admitiu em maio ter solicitado transferências bancárias milionárias para o filme ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por um mega esquema de fraude financeira.

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