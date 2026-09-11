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ELEIÇÕES 2026 PF investiga Flávio Bolsonaro por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro Senador é alvo de apuração sobre suposta corrupção e lavagem de dinheiro ligada ao filme "Dark Horse"

A campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi abalada nesta sexta-feira (11) com a revelação de que a polícia o investiga por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, em poucas semanas das eleições.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a investigação de Flávio Bolsonaro por possíveis crimes “no contexto de financiamento para a produção” de “Dark Horse”, filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com o documento judicial divulgado nesta sexta-feira.

“Não tenho nada a esconder, o filme é totalmente legal”, disse Flávio Bolsonaro nesta sexta-feira após um evento de campanha em Manaus, defendendo o “patrocínio privado” do filme.

O senador está empatado nas pesquisas para um provável segundo turno em outubro contra o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma campanha impactada por uma crise sem precedentes no STF.

Flávio admitiu em maio ter solicitado transferências bancárias milionárias para o filme do banqueiro Daniel Vorcaro, preso por um mega esquema de fraude financeira.

“Dark Horse”, que ainda não foi lançado, é estrelado pelo ator americano Jim Caviezel no papel de Jair Bolsonaro.

O ex-presidente está preso desde 2025, quando foi condenado por tentativa de golpe de Estado após perder a eleição para Lula em 2022.

A PF solicita uma investigação contra Flávio Bolsonaro por “possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros” em relação ao financiamento de “Dark Horse”, de acordo com a decisão judicial consultada pela AFP.

A polícia investiga se o dinheiro de Vorcaro foi usado, na verdade, para financiar outro filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, que vive nos Estados Unidos e foi condenado por coação no julgamento de seu pai, explicou uma fonte do Supremo à AFP.

No Brasil, uma investigação policial desse tipo não impede ninguém de ser candidato.

Ode a Bolsonaro

Em maio, o site Intercept Brasil divulgou mensagens de áudio de Flávio Bolsonaro para Vorcaro pedindo-lhe dinheiro para financiar uma cinebiografia sobre seu pai.

O custo de "Dark Horse" supera o orçamento combinado de "Ainda Estou Aqui" e "O Agente Secreto", os dois últimos filmes brasileiros indicados ao Oscar, segundo a imprensa local.

Pouco se sabe sobre o filme, exceto que retrata Bolsonaro como alguém que "lutou contra o sistema", como mostra os trailers.

Flávio inicialmente negou qualquer vínculo com Vorcaro, mas depois foi solicitado a ter dinheiro solicitado e negou irregularidades.

Vorcaro, que acabou sendo preso, era proprietário do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central e deixou dívidas superiores a R$ 40 bilhões, afetando aproximadamente 800 mil investidores em um dos maiores escândalos financeiros da história do país.

Uma investigação sobre o Mestre revelou, nos últimos meses, os vínculos do banqueiro com ministros e políticos de diferentes matizes ideológicas.

Crise suprema



Na semana passada, o caso Master desencadeou uma crise no Supremo quando o ministro André Mendonça, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, solicitou uma investigação sobre as mensagens de Vorcaro para um número de telefone atribuído a seu colega, o ministro Alexandre de Moraes.

Moraes presidiu o julgamento de 2025 que levou à prisão de Jair Bolsonaro.

A decisão de Mendonça foi seguida por diversas ações hostis entre os ministros do Supremo, incluindo a destituição e reintegração do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Na tentativa de conter a crise, o presidente do STF, Edson Fachin, tentou na quinta-feira que o ministro Mendonça revogasse o sigilo processual do caso Master.

Essa decisão revelou, nesta sexta-feira, que a polícia está investigando Flávio Bolsonaro.

O presidente Lula exigia o fim do sigilo judicial em torno do caso.

Lula admitiu ter se reunido com Vorcaro uma vez, antes do caso Master vir à tona.

Este também é um assunto delicado para a campanha do presidente, que esteve preso entre 2018 e 2019 por casos de corrupção que foram posteriormente anulados devido a falhas processuais e à parcialidade do juiz.

A crise no STF colocou uma campanha de Lula na “defensiva”, admitida uma fonte do governo sob condição de anonimato.

“O impacto dos escândalos de corrupção é muito maior para a campanha de Lula que do Flávio, porque aguçam a infecção ao PT como comportamento eleitoral desde 1994”, disse à AFP Mayra Goulart, cientista política da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

No entanto, novas provas contra Flávio Bolsonaro, mais perto da eleição, podem influenciar "na decisão de candidatos com o voto menos definido", acrescentou.

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