PF investiga possíveis crimes de assédio e importunação sexual nas dependências da corporação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29/2), a Operação Me Too, com o objetivo de apurar crimes de assédio e importunação sexual ocorridos nas dependências da Polícia Federal, em Brasília/DF.

A investigação teve início em janeiro de 2024, após o recebimento de denúncias de importunação contra funcionárias terceirizadas da Polícia Federal.

O avanço das investigações deu subsídio aos pedidos de busca e apreensão e afastamento preventivo do cargo do servidor envolvido.

O investigado poderá responder pelos crimes previstos de importunação e assédio sexual, ambos previstos no Código Penal Brasileiro, a depender da evolução das investigações.

